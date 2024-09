Per soddisfare le esigenze di ogni utente, SAN384C-6 offre tre modalità di gestione principali: l'interfaccia a riga di comando (CLI) della famiglia di Storage Networking di tipo c, DCNM e l'integrazione con strumenti di gestione dello storage di terze parti.Sfrutta la CLI intuitiva della famiglia di IBM Storage Networking di tipo c per consentire ampie capacità di gestione.Altamente efficiente e diretta, l'interfaccia è progettata per fornire agli amministratori funzionalità coerenti, logiche e ottimali negli ambienti aziendali.