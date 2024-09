IBM Storage Networking SAN32C-6 fornisce connettività Fibre Channel ad alta velocità dal rack di server al core SAN. Il commutatore è un prezioso alleato per le organizzazioni che implementano rapidamente applicazioni su scala cloud utilizzando server virtualizzati ad alta densità, in quanto fornisce loro una maggiore larghezza di banda e consolidamento. Pensato per essere d'aiuto alle implementazioni SAN sia su scala ridotta che su larga scala, offre un'eccellente flessibilità attraverso un modulo di espansione a porta unica che fornisce un'opzione di aggiornamento della porta conveniente e sostituibile sul campo. Hai la possibilità di effettuare l'upgrade alla connettività server 32-Gbps utilizzando una scheda HBA 32-Gbps.