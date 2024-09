IBM Storage Networking SAN16C-R è la nuova generazione di switch di tipo C di IBM Storage Networking, altamente flessibile e leader del settore. Con un fattore di forma compatto e funzionalità avanzate, questo switch è la soluzione ideale per le SAN dipartimentali e remote delle filiali e per le SAN su larga scala in combinazione con i direttori di tipo c di IBM Storage Networking.

SAN16C-R offre fino a dodici porte Fibre Channel da 32 Gbps, quattro porte di servizi di archiviazione IP da 1/10, due da 25 e una da 40 GbE in un fattore di forma fisso 1RU. Lo switch si collega anche alle reti Fibre Channel native esistenti, proteggendo gli attuali investimenti nelle reti di storage. La licenza del pacchetto applicativo SAN Extension over IP è standard sulle due porte fisse per servizi di archiviazione IP da 1/10 GbE, consentendo funzioni quali Fibre Channel over IP (FCIP) e compressione sullo switch senza la necessità di licenze aggiuntive.