I team di sicurezza devono estendere le proprie capacità di rilevamento e risposta alle minacce su migliaia di endpoint, reti remote e più provider di cloud. Gli analisti sono generalmente sopraffatti dal crescente volume di avvisi provenienti da più strumenti di sicurezza; è difficile assegnare le priorità in modo efficiente ed efficace, il che ostacola il rilevamento e la risposta alle minacce attive e confermate. A ciò si aggiunge una carenza di competenze che costringe i team di sicurezza a lavorare in modo più intelligente per migliorare la cyber resilience e salvaguardare le operazioni.

Basato su standard aperti, IBM Security® QRadar® XDR è una soluzione cloud-native che porta il rilevamento delle minacce oltre l'endpoint, integrando numerose fonti di dati esterne e classificando e correlando gli avvisi con tecnologia AI per fornire rapidamente raccomandazioni chiare e attuabili. Si adatta alle competenze e alle esigenze del tuo team, che tu sia un analista alla ricerca di una visibilità semplificata e indagini automatizzate o un cercatore di minacce esperto alla ricerca di uno strumento di rilevamento avanzato. QRadar XDR consente agli analisti di indagare, rispondere alle minacce più rapidamente e diventare più produttivi oltre gli endpoint.