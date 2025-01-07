Per il secondo anno consecutivo, il principale vettore di infezione sono stati gli attacchi di phishing, in cui l'autore dell'attacco si spaccia per qualcun altro e utilizza le conversazioni e-mail esistenti per scopi dannosi. Capire il comportamento normale degli utenti e individuare rapidamente le anomalie è fondamentale per bloccare le infezioni. Con UBA, è possibile aggiungere utenti con la procedura guidata di importazione e aggiungere a QRadar SIEM il punteggio di rischio e le identità utente unificate.