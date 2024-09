Eventi destabilizzanti come la pandemia o la guerra in Ucraina creano terreno fertile in cui i criminali informatici possono prosperare. Ogni giorno emergono nuove minacce e, allo stesso tempo, i criminali trovano modi più ingegnosi di accedere alle risorse e ai dati della tua impresa.

Adattarsi in tempo reale richiede enormi quantità di tempo e threat intelligence. IBM® X-Force® opera in più di 170 paesi e gestisce le operazioni di sicurezza di migliaia di clienti. Questa visibilità sul panorama delle minacce globale alimenta la X-Force® Threat Intelligence Platform, utilizzata da IBM Security QRadar SIEM per identificare le minacce nella nostra azienda.



Come si fa a rilevare automaticamente le minacce più recenti nell'ambiente senza sprecare ore di ricerca?



Utilizza la ricerca globale e i dati di IBM X-Force Threat Intelligence Platform per rimanere sempre aggiornato sulle ultime minacce di tendenza.