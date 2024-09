IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) è un add-in per Microsoft Excel che consente di interagire e analizzare i dati in IBM Planning Analytics.



Basato su tecnologia TM1, IBM Planning Analytics utilizza un database basato su celle, come i fogli di calcolo, ma con dati gestiti in cubi multidimensionali anziché in tabelle bidimensionali. Con PAfE potrai superare i limiti imposti da modelli complessi integrati nei fogli di calcolo Excel, fonti di dati eterogenee e mancanza di governance.

Crea facilmente report e dashboard su misura. Personalizza l'analisi per adattarla alle tue esigenze specifiche.

Flussi di lavoro automatizzati. Risparmia tempo con la convalida dei dati e il controllo degli errori integrati, assicurando al contempo precisione e coerenza nella pianificazione e nella reportistica.

Collabora con i membri del team in tempo reale, accedi ai dati e gestiscili in modo sicuro ovunque ti trovi.