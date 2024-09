Un sistema di gestione ordini (OMS) completo offre una vista in tempo reale di tutta la catena di fornitura, dell'inventario e dei dati relativi ai clienti e agli ordini, attraverso un'interfaccia utente intuitiva e accessibile sia dai banchi vendita che dai dispositivi mobili. Gli strumenti di nuova generazione, costruiti ad hoc, forniscono raccomandazioni per il cross-selling e l'up-selling, contribuiscono a standardizzare i processi per l'inventario e la gestione delle attività e consentono opzioni di adempimento ordini flessibili (come liste dei desideri, ritiro sul marciapiede, acquisto online, ritiro in negozio e spedizione dal negozio) e la gestione dei resi attraverso i canali.

IBM Sterling Store Engagement aiuta i tuoi dipendenti fornendo servizi multicanale in negozio per l'adempimento ordini, la gestione di inventari, dettagli dei prodotti e attività e il servizio clienti.