Una suite completa per tutte le sfide del commercio e della supply chain

IBM® Sterling Order and Fulfillment Suite è un sistema leader di gestione degli ordini (OMS, Order Management System) che utilizza l'AI generativa e la machine learning per garantire l'accuratezza degli ordini e aumentare la redditività. Riconosciuto dagli analisti di IDC e IHL come leader del settore OMS, supporta i modelli B2B e B2C, è al servizio di aziende di qualsiasi dimensione e settore e si integra con i vari provider di cloud e con le opzioni di implementazione. La suite presenta strumenti pronti all'uso e componenti personalizzabili, che potenziano le esperienze di acquisto, semplificano i processi di acquisto, migliorano la resilienza della supply chain e forniscono al personale di prima linea strumenti di livello superiore per la gestione dell'inventario e l'order management. A seconda delle tue esigenze aziendali, seleziona i prodotti individualmente o combinali.