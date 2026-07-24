IBM InfoSphere Optim Archive è una soluzione scalabile che può aiutare la tua organizzazione a gestire e supportare le strategie di archiviazione dei database. Controlla i crescenti volumi di dati e i costi di storage associati, migliorando al contempo le prestazioni delle applicazioni e riducendo al minimo i rischi associati alla conservazione e alla conformità dei dati.
Gli strumenti di gestione consentono di consolidare o ritirare applicazioni legacy e ridondanti. L'archiviazione velocizza l'aggiornamento delle applicazioni riducendo la quantità di dati da migrare.
Optim Archive consente di applicare policy aziendali che regolano la conservazione, l'accesso e lo smaltimento dei dati. Con una politica di conservazione, puoi eliminare con sicurezza i dati archiviati quando scadono i requisiti di conservazione.
Applicando funzionalità di archiviazione avanzate per dati strutturati, InfoSphere Optim Archive offre un migliore controllo dei dati e aiuta a ridurre i costi di storage e manutenzione hardware.
Per ridurre ulteriormente i costi, puoi memorizzare i dati storici o di riferimento offline su unità nastro o altri dispositivi di storage a lungo termine. Ciò consente di proteggere gli oggetti aziendali archiviati per la conformità alle normative.
L'accesso indipendente aiuta a eliminare la necessità di mantenere le applicazioni o le versioni di origine. Consente inoltre agli utenti di visualizzare, creare query e report sui dati negli archivi utilizzando metodi e strumenti di reporting standard del settore.
Optim Archive produce report dai processi di archiviazione, eliminazione e ripristino che mostrano informazioni dettagliate sulle connessioni al database, l'accesso, il throughput dei dati, l'utilizzo degli indici e altre statistiche pertinenti.
Livelli per ciascuna classe o temperatura dei dati in modo da poter costantemente raggiungere gli obiettivi prestazionali dell'applicazione e del data warehouse. Imposta livelli di servizio appropriati per i dati correnti (caldi), i dati di reporting (tiepidi) e i dati storici (freddi).
Come singola soluzione scalabile, InfoSphere Optim Archive supporta applicazioni di uso comune, tecnologie di database e sistemi operativi.