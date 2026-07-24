IBM InfoSphere Optim Archive

Aiuta a ridurre i costi di hardware, storage e manutenzione archiviando o ritirando i dati cronologici da applicazioni e sistemi
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Funzionalità di archiviazione per ottenere risultati aziendali

IBM InfoSphere Optim Archive è una soluzione scalabile che può aiutare la tua organizzazione a gestire e supportare le strategie di archiviazione dei database. Controlla i crescenti volumi di dati e i costi di storage associati, migliorando al contempo le prestazioni delle applicazioni e riducendo al minimo i rischi associati alla conservazione e alla conformità dei dati.

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Migliora la gestione del ciclo di vita dei dati

Gli strumenti di gestione consentono di consolidare o ritirare applicazioni legacy e ridondanti. L'archiviazione velocizza l'aggiornamento delle applicazioni riducendo la quantità di dati da migrare.
Programmi di conformità alla conservazione dei dati

Optim Archive consente di applicare policy aziendali che regolano la conservazione, l'accesso e lo smaltimento dei dati. Con una politica di conservazione, puoi eliminare con sicurezza i dati archiviati quando scadono i requisiti di conservazione.

 
Controllo e gestione della crescita dei dati

Applicando funzionalità di archiviazione avanzate per dati strutturati, InfoSphere Optim Archive offre un migliore controllo dei dati e aiuta a ridurre i costi di storage e manutenzione hardware.
Riduci i rischi e controlla i costi

Per ridurre ulteriormente i costi, puoi memorizzare i dati storici o di riferimento offline su unità nastro o altri dispositivi di storage a lungo termine. Ciò consente di proteggere gli oggetti aziendali archiviati per la conformità alle normative.
Metodi di accesso indipendenti dall'applicazione

L'accesso indipendente aiuta a eliminare la necessità di mantenere le applicazioni o le versioni di origine. Consente inoltre agli utenti di visualizzare, creare query e report sui dati negli archivi utilizzando metodi e strumenti di reporting standard del settore.
Reportistica basata sul consumo

Optim Archive produce report dai processi di archiviazione, eliminazione e ripristino che mostrano informazioni dettagliate sulle connessioni al database, l'accesso, il throughput dei dati, l'utilizzo degli indici e altre statistiche pertinenti.
Stabilire livelli di servizio distinti

Livelli per ciascuna classe o temperatura dei dati in modo da poter costantemente raggiungere gli obiettivi prestazionali dell'applicazione e del data warehouse. Imposta livelli di servizio appropriati per i dati correnti (caldi), i dati di reporting (tiepidi) e i dati storici (freddi).
Supporto per ambienti aziendali

Come singola soluzione scalabile, InfoSphere Optim Archive supporta applicazioni di uso comune, tecnologie di database e sistemi operativi.

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