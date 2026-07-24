IBM InfoSphere Optim ti permette di gestire l'intero ciclo di vita dei dati. Aumenta le prestazioni, potenzia la collaborazione e migliora la governance tra applicazioni, database e piattaforme. Gestendo correttamente i dati nel corso del loro ciclo di vita, le organizzazioni sono meglio attrezzate per supportare gli obiettivi aziendali con meno rischi.