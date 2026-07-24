IBM InfoSphere Optim

Gestisci i dati per l'intero ciclo di vita per migliorare l'agilità del business, riducendo i costi

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Tre esagoni blu con puntini bianchi all'interno

Gestisci i dati dall'acquisizione dei requisiti alla dismissione

IBM InfoSphere Optim ti permette di gestire l'intero ciclo di vita dei dati. Aumenta le prestazioni, potenzia la collaborazione e migliora la governance tra applicazioni, database e piattaforme. Gestendo correttamente i dati nel corso del loro ciclo di vita, le organizzazioni sono meglio attrezzate per supportare gli obiettivi aziendali con meno rischi.

 IBM® Cloud Pak for Data 5.1 è disponibile con nuove caratteristiche
Ritiro e consolidamento delle applicazioni

Archivia i dati provenienti da applicazioni dismesse e registri storici delle transazioni, fornendo al contempo accesso continuo ai dati per query e rapporti conformi alle normative sulla conservazione.
Funzionalità complete di gestione dei dati di test

Scala i dati tra applicazioni, database, sistemi operativi e piattaforme hardware per proteggere i tuoi ambienti di test, accelerare i cicli di rilascio e ridurre i costi.
Massimizza il valore aziendale degli ambienti di big data

Con le nostre comprovate capacità di gestione del ciclo di vita dei dati, massimizzi il valore aziendale degli ambienti di data warehouse e big data, attraverso la gestione della crescita dei dati e la riduzione del TCO.
Un'unica soluzione scalabile per l'archiviazione aziendale

La mancata archiviazione dei dati può compromettere le prestazioni dei sistemi aziendali mission-critical. Risolvi i problemi di crescita dei dati dall'origine, migliora l'efficienza e riduci al minimo i rischi associati alla gestione dei dati strutturati per tutto il loro ciclo di vita.

Prodotti di InfoSphere Optim

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Estrai i dati tra sistemi e database e spostali in ambienti di test per verificare rapidamente il software, mantenendo al contempo l'integrità del test.

 IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Proteggi i dati riservati non di produzione, utilizzando una varietà di tecniche di mascheramento su database, applicazioni e sistemi.

 IBM InfoSphere Optim Archive

Disattiva e archivia le applicazioni e i relativi dati per ridurre i costi e i rischi di archiviazione, mantenendo i dati necessari.
Fasi successive

Pianifica una consulenza individuale con i nostri esperti per ideare strategie vincenti per dati, analytics e AI.

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