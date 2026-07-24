Gestisci i dati per l'intero ciclo di vita per migliorare l'agilità del business, riducendo i costi
IBM InfoSphere Optim ti permette di gestire l'intero ciclo di vita dei dati. Aumenta le prestazioni, potenzia la collaborazione e migliora la governance tra applicazioni, database e piattaforme. Gestendo correttamente i dati nel corso del loro ciclo di vita, le organizzazioni sono meglio attrezzate per supportare gli obiettivi aziendali con meno rischi.
Archivia i dati provenienti da applicazioni dismesse e registri storici delle transazioni, fornendo al contempo accesso continuo ai dati per query e rapporti conformi alle normative sulla conservazione.
Scala i dati tra applicazioni, database, sistemi operativi e piattaforme hardware per proteggere i tuoi ambienti di test, accelerare i cicli di rilascio e ridurre i costi.
Con le nostre comprovate capacità di gestione del ciclo di vita dei dati, massimizzi il valore aziendale degli ambienti di data warehouse e big data, attraverso la gestione della crescita dei dati e la riduzione del TCO.
La mancata archiviazione dei dati può compromettere le prestazioni dei sistemi aziendali mission-critical. Risolvi i problemi di crescita dei dati dall'origine, migliora l'efficienza e riduci al minimo i rischi associati alla gestione dei dati strutturati per tutto il loro ciclo di vita.
Estrai i dati tra sistemi e database e spostali in ambienti di test per verificare rapidamente il software, mantenendo al contempo l'integrità del test.
Proteggi i dati riservati non di produzione, utilizzando una varietà di tecniche di mascheramento su database, applicazioni e sistemi.
Disattiva e archivia le applicazioni e i relativi dati per ridurre i costi e i rischi di archiviazione, mantenendo i dati necessari.