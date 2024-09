I dati DNS autorevoli sono una ricca fonte di intelligenza sulle prestazioni delle applicazioni e sulle potenziali minacce per la sicurezza. La sfida consiste nell'eliminare il rumore per individuare i primi segnali di un attacco DdoS (Distributed Denial-of-Service), le configurazioni errate che influiscono sulle prestazioni e le esposizioni involontarie di dati importanti.

NS1 Connect fornisce dati DNS pertinenti in tempo reale, ottenendo le informazioni necessarie per chiudere le vulnerabilità di sicurezza e migliorare le prestazioni delle applicazioni. Ma NS1 Connect non si limita a inviare una serie di log grezzi da vagliare: i report sono accurati e personalizzabili, quindi puoi scegliere di vedere solo le metriche più importanti per la tua attività.