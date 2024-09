Gli attacchi DDoS stanno diventando sempre più frequenti e costosi ogni anno. Anche un "piccolo" attacco DDoS può mettere offline la tua azienda per ore o giorni. Gli attacchi DDoS non colpiscono solo le grandi imprese: capitano altrettanto frequentemente anche alle piccole imprese con protezioni minime.

Le aziende hanno bisogno di più livelli di protezione dagli attacchi DDoS. Per mantenere online le applicazioni e i siti web che generano entrate, il provider DNS di riferimento deve disporre di una capacità sufficiente per assorbire i picchi di traffico e di controlli adeguati per proteggersi dalle "query spazzatura" automatizzate.

Poiché i provider DNS autorevoli addebitano costi in base all'utilizzo, un attacco DDoS può avere anche un impatto finanziario inaspettato. Ecco perché è importante proteggere anche le fatture DNS dai picchi di traffico derivanti dagli attacchi DDoS.