Ottieni il massimo dal tuo investimento in Maximo. Rimani aggiornato, connesso, protetto e supportato lungo l'intero ciclo di vita.
Aggiornamenti software Le novità
Vai ai documenti IBM per le ultime novità su Maximo Application Suite. Vai alle Novità.
Ciclo di vita del prodotto
Consulta Maximo Application Suite GA e le date di fine del supporto per scoprire se è il momento di scaricare un VRM più recente.
Pronto per l'aggiornamento?
Usufruisci dei vantaggi del tuo abbonamento software e dell'assistenza per scaricare l'ultima versione o release di Db2.

Comunica con altri utenti di Maximo

Condividi le best practice, pubblica domande, ottieni risposte, partecipa agli eventi e comunica con gli esperti IBM e altri utenti di Maximo.

Visita ed entra a far parte della community di Maximo
Proteggi Comunicati sulla sicurezza di Maximo Application Suite

Cerca i comunicati sulla sicurezza in Product Security Central.  Filtra per prodotto, gravità o data di pubblicazione. Agisci rapidamente per attenuare e ridurre al minimo i rischi.

 Comunicati sulla sicurezza di Maximo Application Suite - Assistenza IBM correzioni

Visita FixCentral per ordinare e scaricare le correzioni di Maximo Application Suite che risolvono problemi noti e aggiungono nuove funzionalità.

 Cerca Fix Central
Elementi essenziali di supporto Supporto per Maximo Application Suite

Apri una richiesta di supporto, scarica le correzioni, cerca documenti tecnici e visualizza i problemi noti (APAR) per prevenire e risolvere i problemi per:

 Supporto per Maximo Application Suite Registrati con l'assistenza

L'accesso all'assistenza IBM richiede la registrazione, un numero cliente IBM (ICN) e l'approvazione dell'amministratore del sito.

 Inizia oggi stesso Iscriviti a My Notifications

Adotta un approccio proattivo alla prevenzione dei problemi. Iscriviti agli aggiornamenti di supporto, ai bollettini di sicurezza e ai flash.

 Registrati a My Notifications
Offerte di supporto aggiuntive

IBM offre opzioni di assistenza aggiuntive lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Scegli l'opzione più adatta a te.
Maggiori informazioni sulle offerte di supporto
Supporto avanzato

Un'aggiunta perfetta al software distribuito o alle offerte SaaS che fornisce una gestione prioritaria dei casi e obiettivi di riduzione dei tempi di risposta in aggiunta alla base S&S.

 Scopri di più
Supporto esteso

Un'opzione ideale se la versione del software che stai utilizzando è vicina alla data di scadenza del supporto, che ti dà più tempo per migrare a una versione supportata più recente.
Supporto prolungato

Un must per chi ha in esecuzione l'ultima versione supportata di un software ritirato dal mercato, in quanto fornisce fino a cinque anni aggiuntivi di assistenza IBM per pianificare il futuro.
Fasi successive

Dai un'occhiata alla nostra versione di prova o richiedi una consulenza con un esperto IBM per scoprire come la tua organizzazione può ridurre i processi di ispezione manuali attraverso il machine learning e IBM Maximo Application Suite.

 Provalo gratis