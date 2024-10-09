Cerca i comunicati sulla sicurezza in Product Security Central. Filtra per prodotto, gravità o data di pubblicazione. Agisci rapidamente per attenuare e ridurre al minimo i rischi.
Visita FixCentral per ordinare e scaricare le correzioni di Maximo Application Suite che risolvono problemi noti e aggiungono nuove funzionalità.
Apri una richiesta di supporto, scarica le correzioni, cerca documenti tecnici e visualizza i problemi noti (APAR) per prevenire e risolvere i problemi per:
L'accesso all'assistenza IBM richiede la registrazione, un numero cliente IBM (ICN) e l'approvazione dell'amministratore del sito.
Adotta un approccio proattivo alla prevenzione dei problemi. Iscriviti agli aggiornamenti di supporto, ai bollettini di sicurezza e ai flash.
IBM offre opzioni di assistenza aggiuntive per Planning Analytics lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Scegli l'opzione più adatta a te.
Un'aggiunta perfetta al software distribuito o alle offerte SaaS che fornisce una gestione prioritaria dei casi e obiettivi di riduzione dei tempi di risposta in aggiunta alla base S&S.
Un'opzione ideale se la versione del software che stai utilizzando è vicina alla data di scadenza del supporto, che ti dà più tempo per migrare a una versione supportata più recente.
Un must per chi ha in esecuzione l'ultima versione supportata di un software ritirato dal mercato, in quanto fornisce fino a cinque anni aggiuntivi di assistenza IBM per pianificare il futuro.
Dai un'occhiata alla nostra versione di prova o richiedi una consulenza con un esperto IBM per scoprire come la tua organizzazione può ridurre i processi di ispezione manuali attraverso il machine learning e IBM Maximo Application Suite.