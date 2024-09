Grazie per esserti iscritto alla versione di prova di IBM Sterling Intelligent Promising. L'offerta consiste in una prova gratuita di 30 giorni.



A breve riceverai un'e-mail con i prossimi passi da seguire per accedere alla versione di prova di IBM Sterling Intelligent Promising, in cui potrai scoprire come IBM può aiutarti ad aumentare le vendite e ad acquisire nuovi clienti sfruttando la visibilità dell'inventario in tempo reale e grazie alla promessa di date di consegna precise.



Nella versione di prova puoi testare le funzionalità del prodotto, tra cui:

Date di consegna stimate personalizzate





Inventario in tempo reale e diverse opzioni di consegna per l'acquirente





Business Rules per gestire l'esposizione dell'inventario





Ricerca e verifica dell'inventario





Vincoli relativi ad evasione e gestione della rete





Configurazione della pianificazione e dei servizi del corriere sulla rete





Come la piattaforma fornisce promesse in tempo reale utilizzando tempi di transito affidabili del servizio del corriere





Tempo di elaborazione e regole di promesse che stabiliscono la certezza della consegna in tempo reale