Una volta distribuito, l'agente Instana identifica automaticamente tutti i nodi di Nomad in esecuzione, quindi distribuisce e configura automaticamente il sensore di Instana per il monitoraggio di Nomad. Ulteriori sensori di monitoraggio dell'infrastruttura e delle applicazioni vengono distribuiti per l'esecuzione dei lavori e delle relative applicazioni virtualizzate o containerizzate. La soluzione conosce già le metriche più rilevanti dello stato e delle prestazioni di Nomad e sa come raccoglierle. Poiché tutto (distribuzione, configurazione, rilevamento e installazione) è automatico, il monitoraggio dei cluster Nomad non potrebbe essere più semplice.

Per determinare lo stato complessivo del servizio, il sensore di monitoraggio di Nomad raccoglie anche dati relativi ai KPI nell'ambiente monitorato al fine di determinarne lo stato d'integrità.

Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle firme di integrità della base di conoscenza, Instana rileva automaticamente i problemi relativi alle singole istanze e ai singoli cluster Nomad e archivia automaticamente gli incidenti. Instana automatizza l'escalation degli incidenti (in base, tra le altre cose, alla gravità) e l'identificazione della causa principale, aiutandoti a risolvere i problemi prima che gli utenti ne risentano.