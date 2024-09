La facilità di implementazione e l'usabilità di MySQL lo rendono una scelta popolare per gli ambienti delle applicazioni Web. Quando MySQL viene rilevato all'interno dell'ambiente di qualsiasi applicazione, l'agente Instana distribuisce automaticamente un sensore di monitoraggio MySQL in ogni istanza, raccogliendo immediatamente le metriche delle prestazioni e della configurazione. Come parte integrante della più ampia soluzione di monitoraggio delle applicazioni e/o delle infrastrutture, il monitoraggio di MySQL di Instana determina il funzionamento di ciascuna istanza MySQL in relazione al resto dello stack, comprese le query dall'applicazione a MySQL. Il sensore di monitoraggio MySQL di Instana rileva anche le modifiche alla configurazione, memorizzandone ciascuna come evento nella scala temporale del monitoraggio di Instana. Questo si rivela utile quando si utilizza la replica dati di MySQL e vengono notificati i passaggi da master a slave. Tuttavia, un corretto monitoraggio di MySQL deve includere le credenziali appropriate per accedere a tutte le informazioni sulle metriche richieste. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione sulla configurazione dell'agente Instana MySQL.



Tra le metriche comuni incluse automaticamente con il monitoraggio di MySQL di Instana troviamo:



Tipo di query

Query lente

Query latenti

Statistiche per schema

Per l'elenco completo, consulta la documentazione sul sensore MySQL di Instana.