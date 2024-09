Instana monitora gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) di Jetty per supportare la traccia distribuita di tutte le transazioni sui server Jetty monitorati. Ogni singola richiesta viene tracciata e registrata. Questo permette di fornire una vista completa dello stato del codice mentre viene eseguito in produzione e di analizzare il codice sorgente in caso di errori. Inoltre, i KPI del servizio Jetty vengono raccolti per comprenderne le prestazioni nel contesto dell'ambiente nella sua interezza.

Instana AI usa analisi statistiche avanzate, una serie di regole specifiche della base di conoscenza e applica l'apprendimento automatico per determinare lo stato di integrità in tempo reale di ogni server Jetty e contenitore servlet.