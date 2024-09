Instana Agent identifica automaticamente tutti i nodi Kubernetes in esecuzione e distribuisce automaticamente un sensore Kubernetes Monitoring completamente configurato. La base di conoscenza curata di Instana sa già quali sono le metriche di prestazioni rilevanti da raccogliere per il monitoraggio dello stato di integrità di qualsiasi cluster di servizi GKE e di tutti i contenitori e le infrastrutture in esecuzione all'interno del cluster, nonché delle applicazioni/dei servizi che operano all'interno di GKE. Dal momento che Instana raccoglie automaticamente tutte le informazioni pertinenti, il monitoraggio di un cluster di Kubernetes in hosting è estremamente semplice.