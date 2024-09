Instana identifica automaticamente tutti i nodi Kubernetes in esecuzione e implementa automaticamente un sensore di monitoraggio Kubernetes completamente configurato (collegamenti esterni ibm.com). La knowledge base curata da Instana sa già quali metriche delle prestazioni sono rilevanti da raccogliere per il monitoraggio dello stato di OpenShift, oltre allo stato dell'infrastruttura e dei servizi in esecuzione all'interno dell'ambiente K8S. Monitorare una distribuzione Kubernetes OpenShift non potrebbe essere più semplice.