Il monitoraggio OpenSearch con la soluzione di monitoraggio delle applicazioni di Instana è una parte fondamentale della fornitura di applicazioni di microservizi containerizzate ad alte prestazioni.OpenSearch (link esterno a ibm.com) è un motore di ricerca distribuito e scalabile, un archivio di documenti e una piattaforma di analisi basato su Apache Lucene e creato per integrarsi con un motore di analisi dei log e una piattaforma di visualizzazione per analytics.Fornisce un motore di ricerca di testo completo con un'interfaccia HTTP per i documenti JSON schema-free.Grazie a queste capacità, è una piattaforma aziendale molto popolare, implementata in molti potenziali sistemi a cui può essere applicata Instana APM.

Se vi sono istanze OpenSearch eseguite in un ambiente in cui viene implementata la soluzione di monitoraggio delle applicazioni o di monitoraggio dell'infrastruttura di Instana, l'agente Instana rileverà automaticamente la tecnologia e implementerà il sensore di monitoraggio OpenSearch per monitorare le istanze tecnologiche, raccogliere i dati di configurazione e monitorare le chiamate di ricerca, garantendo che ogni richiesta di Elsaticsearch interagisca correttamente all'interno dell'applicazione monitorata.