La piattaforma automatica di osservabilità, APM e monitoraggio dell'infrastruttura di Instana include il supporto per il monitoraggio automatico di Google Compute Engine (GCE). Google Compute Engine (GCE) (il link risiede al di fuori di ibm.com) è una delle soluzioni di macchine virtuali ospitate più comunemente utilizzate (ovvero IaaS o "Infrastructure As A Service") sul mercato. È importante includere GCE IaaS Monitoring come parte del nostro monitoraggio complessivo dell'infrastruttura e delle applicazioni.

Per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e automatizzare i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, la Enterprise Observability Platform di Instana va oltre semplici metriche per fornire funzionalità complete di monitoraggio di cloud, infrastrutture e applicazioni:

Rilevamento in tempo reale delle istanze dinamiche di Google Compute Engine e dei servizi implementati

Riconoscimento di tutti gli eventi GCE Start e Stop

Strumentazione automatica del codice per 10 linguaggi diversi, incluso il monitoraggio Java e Ruby

Individuazione e mappatura automatiche delle dipendenze dell'infrastruttura e delle applicazioni

Monitoraggio delle risorse e dello stato di salute delle macchine virtuali

L'osservabilità GCE completa nell'infrastruttura e nelle applicazioni richiede una visibilità delle prestazioni non solo per l'host virtuale, ma anche per qualsiasi infrastruttura, servizio e applicazione aggiuntiva distribuita sulla macchina virtuale.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare l'intero stack costruito attorno a Google Compute Engine per fornire approfondimenti completi sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze Google Compute Engine e le relative tecnologie di servizio utilizzate, distribuisce i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare le applicazioni e le richieste. Instana determina automaticamente anche la salute delle macchine virtuali GCE, nonché i loro servizi.