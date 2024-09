Con l'avvento di AWS Lambda nel 2014, l'elaborazione serverless è emersa come componente centrale delle infrastrutture cloud-native. Consentendo alle organizzazioni di eseguire il codice dell'applicazione ad alta intensità di risorse, su richiesta, in un ambiente cloud e pagando solo quando il codice è in esecuzione, le funzioni serverless hanno sbloccato nuove opportunità per ottimizzare le prestazioni, la disponibilità e l'efficienza dei costi delle applicazioni. Tuttavia, il monitoraggio degli ambienti serverless, in cui una funzione viene eseguita e scompare ancor prima che sia possibile osservarne le prestazioni, è un'attività estremamente complessa.



Monitoraggio serverless con IBM® Instana Observability aiuta a monitorare e analizzare continuamente le prestazioni, la disponibilità e la sicurezza delle applicazioni e dei servizi implementati su piattaforme serverless. Utilizzando l'IA e l'apprendimento automatico, Instana mappa le complesse dipendenze che collegano le funzioni serverless tra loro e con il resto dell'infrastruttura. Grazie a una tracciabilità completa e a visualizzazioni ricche, aiuta a identificare e risolvere proattivamente i problemi, garantendo prestazioni e disponibilità ottimali delle applicazioni serverless.