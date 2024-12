L'integrazione dell'AI generativa all'interno della tua organizzazione comporta colli di bottiglia in termini di prestazioni e problemi di latenza non prevedibili dovuti a modelli che variano, alle limitazioni delle API e all'utilizzo di modelli che influiscono sull'esperienza dell'utente e sul rispetto degli SLA. La natura poco chiara della gen AI complica ulteriormente il monitoraggio e l'ottimizzazione delle applicazioni, ostacolando la capacità degli sviluppatori di ottenere insight chiari e affrontare tempestivamente i problemi di prestazioni. Inoltre, creare da zero applicazioni di gen AI è dispendioso, per cui è necessario considerare delle soluzioni che ti aiutino a generare ROI d'impatto.

Il landscape in rapida evoluzione della gen AI richiede un'azione immediata e, sfruttando la piattaforma IBM® Instana Observability, i clienti possono affrontare in modo proattivo i problemi di prestazioni, ottimizzare l'efficienza e mantenere un vantaggio competitivo nell'offrire un'esperienza utente eccezionale. Questo passaggio è fondamentale quando la gen AI è un value driver primario, in quanto anche minimi ritardi possono influire sugli SLA e sulla soddisfazione dell'utente. Instana può inoltre aiutare le aziende ad adottare modelli AI e LLM, fornendo un'osservabilità di livello aziendale su workload costruiti su questi modelli.