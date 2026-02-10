IMS Sysplex Manager for z/OS mantiene un inventario di tutti i componenti chiave del sistema IMS. Inoltre, tiene traccia di tutti i parametri del sistema IMS definiti e attivi. Può emettere comandi IMS di tipo 1 e 2 ed entrambi i tipi di comandi possono essere indirizzati a più sistemi IMS. IMS Sysplex Manager monitora le regioni dipendenti e tiene traccia della disponibilità, delle classi di transazione e delle regioni che contengono il maggior numero di blocchi di database e creano il maggior numero di conflitti.