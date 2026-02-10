IMS Sysplex Manager for z/OS

Gestisci in modo efficace più sistemi IMS

Un unico punto di controllo per le operazioni del sistema IMS

IMS™ Sysplex Manager for z/OS è un unico punto di controllo per le operazioni del sistema IMS. Consente di gestire più sistemi IMS in un ambiente sysplex o IMSplex. Fornisce una visualizzazione centralizzata e in tempo reale delle informazioni IMS sysplex e IMSplex attraverso un'unica interfaccia e automatizza la gestione di situazioni di errore specifiche, riducendo la complessità per i programmatori di sistema.

IMS Sysplex Manager dispone di una dashboard che consente di monitorare lo stato di salute dei sistemi IMS. È possibile utilizzare la dashboard per visualizzare dati critici provenienti da aree chiave, inclusi avvisi che indicano quando vengono superate le soglie definite dall'utente.
Gestione completa di IMS e Sysplex

Monitora e controlla facilmente i sistemi IMS e le risorse Sysplex, inclusi componenti, regioni, CSL RM, strutture di coupling e code condivise, emettendo comandi di tipo 1 e 2.
Personalizza la tua dashboard

Crea una dashboard personalizzata che ti consente di controllare a colpo d'occhio lo stato di salute generale dei tuoi sistemi IMS.
Semplifica l'auditing e la risoluzione dei problemi

Registra i messaggi di comando input e output da tutte le fonti, insieme ai messaggi dell'operatore terminale principale (MTO), nello stesso database cronologico.
Crea e aggiorna il routing di affinità

Controlla maggiormente il punto in cui le transazioni devono essere elaborate con il routing di affinità. Ottieni il controllo diretto sull'equilibrio del workload della coda di messaggi condivisi per gestire meglio la disponibilità.

Caratteristiche

Gestisci i sistemi IMS in modo efficace

IMS Sysplex Manager for z/OS mantiene un inventario di tutti i componenti chiave del sistema IMS. Inoltre, tiene traccia di tutti i parametri del sistema IMS definiti e attivi. Può emettere comandi IMS di tipo 1 e 2 ed entrambi i tipi di comandi possono essere indirizzati a più sistemi IMS. IMS Sysplex Manager monitora le regioni dipendenti e tiene traccia della disponibilità, delle classi di transazione e delle regioni che contengono il maggior numero di blocchi di database e creano il maggior numero di conflitti.

Controlla il tuo sysplex IMS

IMS Sysplex Manager monitora le risorse chiave nell'ambiente IMS, tra cui transazioni, programmi, database, LTERM e terminali. Consente di modificare lo stato delle risorse da un unico punto di controllo. Nell'ambiente Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) tiene traccia dello stato globale delle principali risorse IMS. IMS Sysplex Manager fornisce il monitoraggio in tempo reale delle risorse RM e consente di scegliere le risorse in base al proprietario o al tipo di risorsa.

Migliora la condivisione dei dati IMS e gli SQ

In un ambiente di condivisione dei dati IMS, le applicazioni possono conservare i blocchi del database IRLM per così tanto tempo da causare conflitti per risorse di database specifiche. IMS Sysplex Manager è in grado di identificare automaticamente le applicazioni che causano questo tipo di problema. IMS Sysplex Manager tiene traccia anche delle statistiche di routing delle transazioni. Fornisce una protezione da overflow del buffer evitando di effettuare le chiamate di inserimento dopo il raggiungimento delle soglie specificate dall'utente.

Personalizza il monitoraggio della dashboard

IMS Sysplex Manager permette di creare una dashboard personalizzabile per monitorare l'attività del sistema IMS. Attraverso questa dashboard, puoi gestire all'istante lo stato di salute complessivo del sistema IMS. Puoi impostare avvisi quando vengono raggiunte le soglie definite dall'utente e registrare queste condizioni per le analisi future.

Ottieni il routing di affinità delle transazioni

IMS Sysplex Manager consente di definire le transazioni (per nome o classe) che hanno affinità con uno o più sistemi IMS nel gruppo di code condiviso. È possibile creare e aggiornare l'affinità per le destinazioni delle transazioni. Il routing di affinità offre un maggiore controllo su dove elaborare una transazione o un gruppo di transazioni. È possibile modificare o aggiungere dinamicamente le definizioni di affinità di IMS Sysplex Manager senza riavviare IMS o senza eliminare e riallocare la struttura di affinità CQS.

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Accedi agli strumenti necessari per monitorare e gestire efficacemente il tuo ambiente IMS Transaction Manager.
IMS Tools
Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi IMS con strumenti di gestione di database e transazioni on demand e specifici per le applicazioni.
IMS Database Utility Solution for z/OS
Supporta la riorganizzazione dei database offline e gestisci database IMS full-function e HALDB.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilizza una suite di software che offre una soluzione integrata per il backup and recovery simultanei di più set di dati e aree di percorsi rapidi.

Risorse

Documentazione IBM
Raccogli informazioni sull'uso e la manutenzione del prodotto.
Panoramica di IMS Sysplex Manager for z/OS
Guarda una presentazione che offre una panoramica del prodotto.
Domande frequenti sui pacchetti di soluzioni IMS Tools
Trova le risposte e ricevi suggerimenti e consigli per la configurazione ottimale dei pacchetti di soluzioni IMS Tools.
Documentazione del prodotto IMS Tools
Pubblicazioni di prodotti IMS Tools, directory di programma e altri contenuti tecnici correlati in formato PDF.
