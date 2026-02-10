Gestisci in modo efficace più sistemi IMS
IMS™ Sysplex Manager for z/OS è un unico punto di controllo per le operazioni del sistema IMS. Consente di gestire più sistemi IMS in un ambiente sysplex o IMSplex. Fornisce una visualizzazione centralizzata e in tempo reale delle informazioni IMS sysplex e IMSplex attraverso un'unica interfaccia e automatizza la gestione di situazioni di errore specifiche, riducendo la complessità per i programmatori di sistema.
IMS Sysplex Manager dispone di una dashboard che consente di monitorare lo stato di salute dei sistemi IMS. È possibile utilizzare la dashboard per visualizzare dati critici provenienti da aree chiave, inclusi avvisi che indicano quando vengono superate le soglie definite dall'utente.
Monitora e controlla facilmente i sistemi IMS e le risorse Sysplex, inclusi componenti, regioni, CSL RM, strutture di coupling e code condivise, emettendo comandi di tipo 1 e 2.
Crea una dashboard personalizzata che ti consente di controllare a colpo d'occhio lo stato di salute generale dei tuoi sistemi IMS.
Registra i messaggi di comando input e output da tutte le fonti, insieme ai messaggi dell'operatore terminale principale (MTO), nello stesso database cronologico.
Controlla maggiormente il punto in cui le transazioni devono essere elaborate con il routing di affinità. Ottieni il controllo diretto sull'equilibrio del workload della coda di messaggi condivisi per gestire meglio la disponibilità.
IMS Sysplex Manager for z/OS mantiene un inventario di tutti i componenti chiave del sistema IMS. Inoltre, tiene traccia di tutti i parametri del sistema IMS definiti e attivi. Può emettere comandi IMS di tipo 1 e 2 ed entrambi i tipi di comandi possono essere indirizzati a più sistemi IMS. IMS Sysplex Manager monitora le regioni dipendenti e tiene traccia della disponibilità, delle classi di transazione e delle regioni che contengono il maggior numero di blocchi di database e creano il maggior numero di conflitti.
IMS Sysplex Manager monitora le risorse chiave nell'ambiente IMS, tra cui transazioni, programmi, database, LTERM e terminali. Consente di modificare lo stato delle risorse da un unico punto di controllo. Nell'ambiente Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) tiene traccia dello stato globale delle principali risorse IMS. IMS Sysplex Manager fornisce il monitoraggio in tempo reale delle risorse RM e consente di scegliere le risorse in base al proprietario o al tipo di risorsa.
In un ambiente di condivisione dei dati IMS, le applicazioni possono conservare i blocchi del database IRLM per così tanto tempo da causare conflitti per risorse di database specifiche. IMS Sysplex Manager è in grado di identificare automaticamente le applicazioni che causano questo tipo di problema. IMS Sysplex Manager tiene traccia anche delle statistiche di routing delle transazioni. Fornisce una protezione da overflow del buffer evitando di effettuare le chiamate di inserimento dopo il raggiungimento delle soglie specificate dall'utente.
IMS Sysplex Manager permette di creare una dashboard personalizzabile per monitorare l'attività del sistema IMS. Attraverso questa dashboard, puoi gestire all'istante lo stato di salute complessivo del sistema IMS. Puoi impostare avvisi quando vengono raggiunte le soglie definite dall'utente e registrare queste condizioni per le analisi future.
IMS Sysplex Manager consente di definire le transazioni (per nome o classe) che hanno affinità con uno o più sistemi IMS nel gruppo di code condiviso. È possibile creare e aggiornare l'affinità per le destinazioni delle transazioni. Il routing di affinità offre un maggiore controllo su dove elaborare una transazione o un gruppo di transazioni. È possibile modificare o aggiungere dinamicamente le definizioni di affinità di IMS Sysplex Manager senza riavviare IMS o senza eliminare e riallocare la struttura di affinità CQS.