IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Panoramica

IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un modulo di randomizzazione che offre l'accesso in modo diretto o sequenziale ai segmenti Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB) o Partitioned HDAM (PHDAM). L'elaborazione sequenziale dei database offre semplicità nel data storage e velocità ed efficienza nella gestione di grandi volumi di dati.
Accesso diretto efficiente

Consente l'accesso a database HDAM e DEDB in sequenza logica senza rinunciare alle efficienti funzionalità di accesso diretto.
Distribuzione ottimizzata

Regola il modulo di randomizzazione se il numero di sinonimi o l'intervallo di controllo (CI)/utilizzo del blocco supera il valore specificato dall'utente e controlla il numero di sinonimi dei segmenti radice in un database.
Monitora il modulo

Utilizza le statistiche fornite nei report del Sequential Randomizer Generator per monitorare l'efficienza del modulo di randomizzazione.
Controllo dei costi

I file possono essere memorizzati su nastro magnetico, un'alternativa di storage a basso costo.

