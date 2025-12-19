Crea un modulo di randomizzazione per accedere ai segmenti di database in modo diretto o in sequenza
IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS genera un modulo di randomizzazione che offre l'accesso in modo diretto o sequenziale ai segmenti Hierarchical Direct Access Method (HDAM), Data Entry Database (DEDB) o Partitioned HDAM (PHDAM). L'elaborazione sequenziale dei database offre semplicità nel data storage e velocità ed efficienza nella gestione di grandi volumi di dati.
Consente l'accesso a database HDAM e DEDB in sequenza logica senza rinunciare alle efficienti funzionalità di accesso diretto.
Regola il modulo di randomizzazione se il numero di sinonimi o l'intervallo di controllo (CI)/utilizzo del blocco supera il valore specificato dall'utente e controlla il numero di sinonimi dei segmenti radice in un database.
Utilizza le statistiche fornite nei report del Sequential Randomizer Generator per monitorare l'efficienza del modulo di randomizzazione.
I file possono essere memorizzati su nastro magnetico, un'alternativa di storage a basso costo.