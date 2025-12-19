Modifica più facilmente le risorse delle applicazioni e l'ambiente di generazione del sistema IMS
IBM® IMS High Performance System Generation Tools for z/OS ti consente di aggiornare le definizioni delle risorse di generazione del sistema IMS senza riavviare l'IMS. È possibile creare un elenco di voci di aggiornamento delle risorse, verificarle e installarle senza interruzioni, problemi con i lavori in corso o comandi di modifica online. Gli aggiornamenti delle risorse possono essere installati contemporaneamente in un unico sistema IMS o in più sistemi. Questa caratteristica garantisce che le definizioni delle risorse siano sempre sincronizzate con gli altri membri IMSPlex e che gli aggiornamenti vengano installati contemporaneamente su tutti i sistemi IMS, inclusi quelli non disponibili, e che riflettano le modifiche al momento del riavvio.
Gestisci il tuo ambiente sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone e SYSGEN Compare.
Esegui processi di generazione del sistema IMS più rapidi per le modifiche delle risorse delle applicazioni (transazioni, programmi, database e codici di percorso) in un processo batch a singolo passaggio oppure online e consuma meno tempo CPU.
Modifica la sicurezza SMU IMS, compresi AGN, l'autorizzazione Transaction Command e la sicurezza del terminale.
Installa le modifiche alle risorse su più sistemi IMS contemporaneamente, garantendo così la coerenza in tutto l'IMSPlex.