IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Modifica più facilmente le risorse delle applicazioni e l'ambiente di generazione del sistema IMS

Panoramica

IBM® IMS High Performance System Generation Tools for z/OS ti consente di aggiornare le definizioni delle risorse di generazione del sistema IMS senza riavviare l'IMS. È possibile creare un elenco di voci di aggiornamento delle risorse, verificarle e installarle senza interruzioni, problemi con i lavori in corso o comandi di modifica online. Gli aggiornamenti delle risorse possono essere installati contemporaneamente in un unico sistema IMS o in più sistemi. Questa caratteristica garantisce che le definizioni delle risorse siano sempre sincronizzate con gli altri membri IMSPlex e che gli aggiornamenti vengano installati contemporaneamente su tutti i sistemi IMS, inclusi quelli non disponibili, e che riflettano le modifiche al momento del riavvio.

 Cosa fa IMS High Performance System Generation Tools?
Dota lo spazio di lavoro di più strumenti

Gestisci il tuo ambiente sysgen con Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone e SYSGEN Compare.
Apporta modifiche in modo efficiente

Esegui processi di generazione del sistema IMS più rapidi per le modifiche delle risorse delle applicazioni (transazioni, programmi, database e codici di percorso) in un processo batch a singolo passaggio oppure online e consuma meno tempo CPU.
Crea configurazioni sysgen IMSplex

Modifica la sicurezza SMU IMS, compresi AGN, l'autorizzazione Transaction Command e la sicurezza del terminale.
Aggiornamenti multi-sistema sincronizzati

Installa le modifiche alle risorse su più sistemi IMS contemporaneamente, garantendo così la coerenza in tutto l'IMSPlex.

Risorse

Documentazione IBM
Raccogli informazioni sull'uso e la manutenzione del prodotto.
Domande frequenti sui pacchetti di soluzioni IMS Tools
Trova le risposte e ottieni suggerimenti e consigli per la configurazione ottimale dei pacchetti di soluzioni IMS Tools.
Documentazione del prodotto IMS Tools
Pubblicazione di prodotti IMS Tools, directory di programma e altri contenuti tecnici correlati in formato PDF.
Playlist video di IMS Tools
Questo elenco di video include demo e webcast per IBM IMS tecnologie e prodotti correlati.
