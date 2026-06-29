IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS risolve e aggiorna i prefissi dei database IMS coinvolti nelle relazioni logiche, in un'unica fase di lavoro. Crea un set di dati per la risoluzione dei puntatori alle relazioni logiche definiti per i database. Successivamente, la funzione di aggiornamento del prefisso aggiorna il prefisso di ciascun segmento le cui informazioni sono state influenzate da un caricamento del database, da una riorganizzazione o da entrambi.
Lo strumento migliora la gestione dei database semplificando le attività di risoluzione dell'assegnazione di prefissi e di aggiornamento. Riduce il tempo di riorganizzazione e il tempo di CPU risolvendo rapidamente i puntatori di relazione logica, riducendo al contempo il consumo di risorse.
Garantisce che le relazioni dei puntatori siano risolte e pronte all'uso per la produzione dopo il caricamento o la riorganizzazione dei database logicamente correlati.
Unisce le funzioni di risoluzione dei prefissi e di aggiornamento in un'unica fase del processo.
Utilizza il servizio di trasferimento dati HPPRPIPE, che elimina la necessità di set di dati di lavoro intermedi e riduce il tempo trascorso e il consumo di risorse.
Elimina i set di dati di lavoro intermedi DFSURWF2 e DFSURWF3, con conseguente riduzione della gestione dei nastri e dell'allocazione dei dispositivi di storage ad accesso diretto (DASD).
Riduce o evita gran parte dei requisiti di I/O, gestione del nastro e DASD spesso associati alla risoluzione e all'aggiornamento dei prefissi.
Come funziona - IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS risolve e aggiorna i prefissi del database IMS coinvolti nelle relazioni logiche del database IMS. Lo strumento esegue questo lavoro in due fasi: IMS Prefix Resolution e IMS Prefix Update. La risoluzione del prefisso IMS crea immediatamente un set di dati per risolvere i puntatori di relazione logica definiti per il database IMS.
Integrato con IMS Index Builder - IMS HP Prefix Resolution è integrato con IMS Index Builder per risolvere anche i puntatori di indice secondari. IMS HP Prefix Resolution utilizza una serie di file di lavoro speciali per eliminare I/O e ridurre le allocazioni di set dati, migliorando le prestazioni della risoluzione prefisso IMS del database. Genera inoltre report che mostrano le attività svolte. Questi report sono memorizzati nel repository della Knowledge Base di IMS Tools. Visita IMS Index Builder
IMS Prefix Update - IMS Prefix Update aggiorna i prefissi del database IMS interessati dai carichi del database, dalle riorganizzazioni del database o da entrambi. Può essere eseguito come passaggio autonomo o insieme a IMS HP Prefix Resolution. Esiste anche uno speciale gestore di buffer che migliora le prestazioni di IMS Prefix Update. Se il database IMS è registrato al Database Recovery Control (DBRC), la fase di aggiornamento del prefisso IMS genererà notifiche di riorganizzazione DBRC per indicare che i prefissi del database IMS sono stati aggiornati.
Perché aiuterà la tua operazione - IMS HP Prefix Resolution ti permette di svolgere questi compiti in modo molto più semplice e veloce, semplificando i passaggi del lavoro ed eliminando l'uso di risorse specifiche. Con queste caratteristiche avanzate, IMS HP Prefix Resolution facilita e velocizza le attività degli amministratori di database (DBA) e migliora la disponibilità del sistema e delle risorse.