IMS High Performance Pointer Checker for z/OS

Modifica il formato dei dati dei segmenti all'interno di qualsiasi database esistente con funzioni complete, incluso HALDB. Modifica i database in modi che superino le funzionalità delle utility IMS standard. Ad esempio, una modifica della gerarchia in un database. Quando si utilizza DB Segment Restructure, non è necessario scrivere un programma per riformattare i dati dei segmenti.