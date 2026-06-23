IMS High Performance Load for z/OS riduce l'utilizzo della CPU e i tempi di esecuzione per determinate applicazioni e il caricamento dei database IMS. Analizza le prestazioni del database e prepara report che contengono statistiche sull'uso dello spazio e sui puntatori di segmento. Crea il dataset di liste indirette (ILDS) di un High Availability Large Database (HALDB) compatibile con quello creato dall'utility IMS Standard IMS HD Reorganization Reload.