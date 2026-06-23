Riorganizza i database IMS mentre sono online
IMS High Performance Load for z/OS riduce l'utilizzo della CPU e i tempi di esecuzione per determinate applicazioni e il caricamento dei database IMS. Analizza le prestazioni del database e prepara report che contengono statistiche sull'uso dello spazio e sui puntatori di segmento. Crea il dataset di liste indirette (ILDS) di un High Availability Large Database (HALDB) compatibile con quello creato dall'utility IMS Standard IMS HD Reorganization Reload.
Ottieni prestazioni elevate
IMS High Performance Load for z/OS è progettato per fornire un'elaborazione ad alte prestazioni grazie alle impostazioni predefinite dei parametri. È possibile ottenere prestazioni ottimizzate per ogni operazione di riorganizzazione. È costituito dall'utility IMS HP Load, dall'utility Physical Sequence Sort for Reload e dall'utility Bitmap Resetter. Fornisce inoltre l'application programming interface (API) di caricamento (Load API).
Evita di scrivere istruzioni DD per un set di dati di database perché IMS HP Load può allocare dinamicamente un set di dati di database per un database a funzione completa e HALDB.
I dati creati da IMS HP Load, come il set di dati DFSURWF, sono compatibili con le utility standard IMS.
IMS HP Load non richiede l'inizializzazione del set di dati della partizione HALDB prima del ricaricamento. Per le partizioni non popolate da alcun segmento durante il ricaricamento, IMS HP Load inizializza il set di dati della partizione.
IMS HP Load semplifica la sintonia del database e l'analisi dello spazio raccogliendo dati statistici chiave da formati di input multipli e compressi.
IMS HP Load fornisce un set completo di procedure di riorganizzazione e ricaricamento ad alte prestazioni per le seguenti organizzazioni di database: 1) HDAM (Metodo gerarchico ad accesso diretto), 2) HIDAM (Metodo gerarchico di accesso diretto indicizzato), 3) HISAM (Metodo gerarchico di accesso sequenziale indicizzato), 4) SHISAM (Metodo gerarchico semplice di accesso sequenziale indicizzato), 5) PHDAM (Metodo gerarchico di accesso diretto partizionato) e 6) PHIDAM (Metodo gerarchico indicizzato di accesso diretto partizionato).
IMS HP Load fornisce un'elaborazione di ricarica ad alte prestazioni per i database. L'utility è una sostituzione delle prestazioni dell'utility IMS HD Reorganization Reload (DFSURGL0). L'utility IMS HP Load supporta varie organizzazioni di database. Crea il set di dati dell'elenco indiretto (ILDS) di un HALDB compatibile con quello creato dall'utility IMS standard IMS HD Reorganization Reload. Inoltre, l'utility fornisce report che contengono statistiche sull'uso dello spazio e sui puntatori di segmento.
IMS HP Load fornisce l'application programming interface (API) Load (Load API). Utilizzando l'API di caricamento, è possibile eseguire il processo di caricamento iniziale in modo molto più rapido rispetto a quello di IMS DL/I.
L'utility ordina un set di dati del database non caricato, generato per un database HDAM, al fine di ridurre il tempo necessario per ricaricare il database. Ordina anche un set di dati di database non caricato per i database HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM o SHISAM. L'utility fornisce inoltre dei report, da utilizzare nell'analisi di ottimizzazione dei parametri di randomizzazione.
L'utility Bitmap Resetter può essere utilizzata per regolare la bitmap di un database HDAM, HIDAM, PHDAM o PHIDAM per consentire un impacchettamento più denso dei blocchi del database.
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