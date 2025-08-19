IMS Connect Extensions for z/OS

Gestione di workload, analytics delle operazioni, sicurezza, registrazione degli eventi e molto altro

Uomo che lavora su un laptop, a una scrivania in un ufficio

Workload più facili da gestire

IMS Connect Extensions per z/OS migliora la disponibilità, l'affidabilità e le prestazioni di IMS Connect. Con le estensioni di IMS Connect, i tuoi sistemi diventano più trasparenti, i workload più facili da gestire e i problemi più facili da risolvere.

 Novità
Analisi delle operazioni

Esponi i dati di riepilogo delle transazioni IMS Connect quasi in tempo reale ai motori di analisi.
Plug-in Operations Console z/OS Explorer

Usa la IMS Connect Extensions Operations Console per monitorare e gestire i tuoi sistemi IMS Connect. Automatizza le risposte alle variazioni del workload e della capacità di elaborazione.
Connettività Open Database

Supporta IMS Connect per le comunicazioni IMS Connect TCP/IP e Open Database Manager (ODBM).
Analisi semplificata dei problemi e routing avanzato dei workload

Analizza i problemi e ottimizza le prestazioni registrando i dati degli eventi IMS Connect.

Funzionalità

Rendering 3D di più cubi digitali
Si integra con IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS migliora la gestibilità dell'accesso TCP/IP a IMS tramite IMS Connect. È costituito da componenti che funzionano con IMS Connect, set di dati che registrano l'attività di IMS Connect e dalle interfacce ISPF, z/OS Explorer e REXX per gestire i sistemi IMS Connect e le loro funzionalità IMS Connect Extensions.
Team di tre software engineer al computer
Abilita il routing avanzato del workload

Utilizza il routing basato sulle regole di IMS Connect Extension per rispondere alle variazioni del workload e della capacità di elaborazione. Utilizza IMS Connect per pianificare regole di routing per i periodi di punta e non, al fine di gestire i datastore soggetti a condizioni di flood. Fornisce un servizio ininterrotto durante le interruzioni pianificate e non pianificate del datastore e ridistribuisce i workload una volta ripristinati i servizi.
Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor e collabora con uno sviluppatore di app
Automatizza le operazioni di bilanciamento dei workload

Accedi ai servizi di IMS Connect Extensions direttamente dai programmi REXX. Sospendi o riprendi automaticamente il routing verso un datastore, modifica le regole di routing, cambia il journal attivo, avvia una traccia delle risorse, aggiorna le definizioni o esegui comandi su un sistema o datastore di destinazione.
Primo piano di un circuito stampato colorato
Fornisce un unico punto di controllo per IMS Connect

IMS Connect Extensions fornisce un unico punto di controllo per più sistemi IMS Connect. Le sue interfacce client ottimizzate e semplificate offrono la gestione e il controllo centralizzati di tutti i tuoi sistemi IMS Connect, consentendoti di emettere comandi IMS Connect direttamente da un'unica posizione.
Giovane donna asiatica che conduce un seminario
Cattura ed estende i dati sugli eventi di IMS Connect

Il journal di IMS Connect Extensions fornisce un resoconto dettagliato dell'attività di IMS Connect. Per facilitare il debug e condurre un'analisi delle prestazioni, IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer e IBM Transaction Analysis Workbench possono analizzare i journal di IMS Connect Extensions.
Due persone che guardano un laptop in un ambiente d'ufficio
Invia un feed live degli eventi IMS Connect agli analytics engine

Esponi, quasi in tempo reale, i dati di riepilogo delle transazioni IMS Connect ai motori di analisi. Usa le funzionalità della tua piattaforma di analytics per monitorare IMS Connect, tenere traccia delle tendenze e visualizzare diversi workload nella tua topologia.
Risorse

Il ciclo di vita di una transazione IMS Connect
Apprendi dagli eventi del ciclo di vita per capire come funzionano i tuoi sistemi e diagnosticare i problemi.
Tecniche di routing del workload
Scopri come IMS Connect Extensions aggiunge caratteristiche avanzate di routing del workload a IMS Connect.
Documentazione del prodotto IMS Tools
Pubblicazioni di prodotti IMS Tools, directory di programma e altri contenuti tecnici correlati in formato PDF.
