Gestione di workload, analytics delle operazioni, sicurezza, registrazione degli eventi e molto altro
IMS Connect Extensions per z/OS migliora la disponibilità, l'affidabilità e le prestazioni di IMS Connect. Con le estensioni di IMS Connect, i tuoi sistemi diventano più trasparenti, i workload più facili da gestire e i problemi più facili da risolvere.
Esponi i dati di riepilogo delle transazioni IMS Connect quasi in tempo reale ai motori di analisi.
Usa la IMS Connect Extensions Operations Console per monitorare e gestire i tuoi sistemi IMS Connect. Automatizza le risposte alle variazioni del workload e della capacità di elaborazione.
Supporta IMS Connect per le comunicazioni IMS Connect TCP/IP e Open Database Manager (ODBM).
Analizza i problemi e ottimizza le prestazioni registrando i dati degli eventi IMS Connect.
Migliora la produttività degli analisti e offri prestazioni delle applicazioni IMS più efficienti, un migliore utilizzo delle risorse e una maggiore disponibilità del sistema.
Supporta la riorganizzazione dei database online per garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gestisci i database IMS full-function e HALDB.
Prova questa suite di software, una soluzione integrata per il backup and recovery simultaneo di più set di dati e aree Fast Path.
Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi IMS con strumenti on-demand e di gestione delle transazioni e dei database per applicazioni specifiche.
