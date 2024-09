IBM ILOG CP Optimizer è un complemento necessario e importante alla toolbox dello specialista che si occupa di ottimizzazione per risolvere i problemi di pianificazione e programmazione operativa del mondo reale. ILOG CP Optimizer contiene un potente programma di ottimizzazione che gestisce i vincoli inevitabilmente presenti in tali sfide. Per problemi puramente accademici come job-shop, open-shop e flow-shop, trova soluzioni paragonabili a quelle trovate dagli algoritmi specializzati più avanzati.

Alcuni problemi di ottimizzazione combinatoria non possono essere facilmente linearizzati e risolti con i tradizionali metodi di programmazione matematica. Per gestire questi problemi, ILOG CP Optimizer fornisce un'ampia serie di vincoli aritmetici e logici, oltre a un potente programma di ottimizzazione che offre tutti i vantaggi di un processo di sviluppo model-and-run all'ottimizzazione combinatoria.