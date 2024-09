IBM Security Discover and Classify fornisce il rilevamento automatizzato e quasi in tempo reale, la mappatura della rete e il monitoraggio dei dati sensibili. In combinazione con il robusto monitoraggio dei dati di IBM Security Guardium Data Protection, può aiutarti a aumentare l'efficienza operativa, ridurre significativamente i rischi e abbassare i costi per la tua azienda.