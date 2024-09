Individuare le vulnerabilità negli ambienti di dati è fondamentale per valutare e gestire il proprio livello di sicurezza dei dati. Utilizza IBM Security Guardium Vulnerability Assessment per eseguire la scansione di infrastrutture dati come database, data warehouse e ambienti big data, sia on-premise che nel cloud, in modo da rilevare le vulnerabilità e suggerire azioni correttive basate su benchmark di STIG, CIS, CVE e altri standard di configurazione.

Guardium Vulnerability Assessment individua le falle di sicurezza nei database come patch mancanti, password deboli, modifiche non autorizzate, privilegi configurati con errori, eccessi di login come amministratore, insolite attività fuori orario e altre vulnerabilità comportamentali, come la condivisione di account. Inoltre fornisce report completi e consigli operativi per gestire le vulnerabilità, consolidando i tuoi ambienti di database.



Guardium Vulnerability Assessment è compreso nell'offerta Guardium Data Protection, ma può essere implementato anche in modo autonomo per casi d'uso specifici.