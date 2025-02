IBM Storage FlashSystem C200

IBM FlashSystem C200 è l'ultima novità della famiglia FlashSystem, che offre un TCO più basso e una durabilità aziendale.

FlashSystem C200 estende la nostra leadership nell'all flash storage a nuovi workload come lo streaming multimediale, gli archivi e il backup. Il suo bilanciamento tra prezzo, prestazioni e capacità può sostituire lo storage HDD con una soluzione flash affidabile in grado di ridurre i costi di storage. FlashSystem C200 è supportato dalle nostre garanzie FlashSystem, tra cui efficienza energetica, zero tempo di inattività e rilevamento ransomware. Le sostituzioni dei drive in manutenzione sono garantite, con un numero di cicli di scrittura 5,5 volte superiore rispetto ai drive QLC standard di settore.