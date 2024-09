Questa API è l'ideale per i data scientist che hanno bisogno di dati riepilogati, come le tendenze di temperature elevate al mattino, e che preferiscono utilizzarla per effettuare i calcoli invece di elaborare manualmente i dati orari. Offre un set secondario del set di dati gCOD, ed entrambi i livelli dal set di dati gAgE (HDAT Ext). Invece di dati orari grezzi, l'API fornisce valori minimi, massimi o medi per sette momenti del giorno, o "dayParts", in ora locale.

Alcuni livelli di dati gCOD sono esclusi, perché il riepilogo matematico non è logico per i valori enumerati o già aggregati. L'API è dotata di interazioni richiesta-risposta sincrone e include un meccanismo di paging per i risultati più ampi. Supporta solo query point (come geocode o postalKey), unità SI e risposte CSV.