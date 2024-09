I prodotti IBM® Engineering Lifecycle Optimization (ELO) sono estensioni del portafoglio IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Si tratta di strumenti che facilitano la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dall'intero ambiente di sviluppo per migliorare il processo decisionale, automatizzano la creazione di report per garantire che l'intera organizzazione disponga delle informazioni necessarie per ottimizzare lo sviluppo, definiscono processi che possono aiutare il team esteso ad adottare e seguire le best practice e si interfacciano con strumenti di terze parti per personalizzare l'ambiente di sviluppo.