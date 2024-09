È possibile creare documenti di tracciabilità da più fonti in formati che includono Microsoft Word, PDF, HTML e XSL-FO. Lo stile dei documenti è flessibile. Le opzioni per le matrici di tracciabilità dei requisiti includono: testo con formattazione avanzata, sommari, Object Linking and Embedding (OLE) e stili definiti dall'utente. Il software supporta anche i collegamenti ipertestuali che consentono di navigare tra gli elementi dei documenti o di tornare all'applicazione di partenza.

Fornisce uno strumento indipendente nei confronti dei dati per un facile utilizzo

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing è uno strumento “indipendente dai dati”. I dati sono separati dalla formattazione; il software opera con concetti generici sia per le fonti dei dati che per i formati di output. Non dovrai installare strumenti di terze parti per aprire i documenti e non è necessario modificare i dati per poterli utilizzare. Inoltre, potrai estendere lo strumento utilizzando XSL-FO per generare formati di output aggiuntivi non direttamente supportati.