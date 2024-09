Accedi a una libreria di best practice La libreria di pratiche inclusa contiene pratiche per lo sviluppo di software e sistemi snelli e agili, che si occupano di tutto, dalla definizione dei requisiti ai test di accettazione. È inoltre presente il supporto per Scaled Agile Framework® (SAFe) e per la mappatura degli standard tra cui Automotive SPICE, ISO 26262, DODAF, DO178b/c e IEC 62304.

Documenta e pubblica contenuti di processi personalizzati Un processo ben documentato aiuta i team ad adottare e seguire le best practice ed è fondamentale per rispettare standard quali ISO 26262, Automotive SPICE e CMMi. La libreria inclusa di best practice per l'ingegneria dei sistemi e del software può essere riusata o adattata per comporre processi personalizzati per la tua organizzazione, settore di attività, progetto o team.

Usa la creazione basata sul web per la creazione di processi Oltre al ricco client Eclipse, le funzionalità di creazione basate sul web usando il modello di progetto MEC incluso in IBM Engineering Requirements DOORS® Next offrono un ambiente di sviluppo parallelo per la creazione semplice e agevole di processi. Gli elementi Method possono essere definiti in un browser e quindi importati nel client MEC Eclipse per la pubblicazione.

Tieni a portata di mano la guida per il processo La guida contestuale in piani e gli artefatti consentono un facile accesso alla documentazione del processo. Le strutture di suddivisione possono essere definite in Method Composer ed esportate per integrare i piani in IBM Engineering Workflow Management e Microsoft® Project. I collegamenti dagli elementi dei piani consentono di accedere direttamente alla descrizione del processo applicabile. È inoltre possibile aggiungere collegamenti per fornire indicazioni "contestuali" ad altri strumenti.

Gestisci versioni e versioni del tuo processo Le librerie di processi possono essere gestite praticamente con qualsiasi sistema di gestione del codice sorgente basato su file. Tuttavia, Method Composer offre supporto integrato per il controllo delle fonti jazz, CVS e ClearCase, per semplificare la gestione delle versioni e consente inoltre ai collaboratori di lavorare in parallelo. La creazione basata sul web con DOORS Next offre funzioni aggiuntive, come l'evidenziazione delle differenze in formato RTF.