Integrazione di IBM watsonx.data con IBM Databand

Utilizza gli avvisi sulla qualità dei dati per identificare i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti dei dati. Migliora l'affidabilità del tuo data lakehouse con regole SQL personalizzabili per la convalida dei dati. Automatizza gli avvisi per rilevare valori nulli, duplicati, picchi imprevisti, deriva dei dati e altre anomalie.