Integrazione di osservabilità dbt

Databand automatizza la scoperta di file .sql e .yaml per semplificare il modo in cui gli ingegneri e gli analisti accedono e fanno il debug di SQL per modelli e test. Semplifica il processo di identificazione di informazioni chiave come il tipo di materializzazione di tabelle e schemi, nonché l'analisi della logica delle tabelle per capire meglio come vengono ricavati determinati calcoli.