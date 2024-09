IBM Content Collector è una famiglia di prodotti progettati per raccogliere, migliorare e gestire e-mail, file system e dati e documenti SAP. Le sue funzionalità identificano e archiviano i contenuti in base al valore aziendale e assicurano che i contenuti critici siano protetti e conservati. Il set completo di soluzioni offre una strategia per estrarre valore dai tuoi contenuti.