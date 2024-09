IBM Content Collector for Email fornisce funzionalità di raccolta e archiviazione per i sistemi cloud e on-prem di e-mail. Aiuta a migliorare l'efficienza, ridurre i costi IT e soddisfare gli obblighi legali e di conformità per la conservazione dei messaggi. Utilizzando un approccio basato sul valore, allinea il costo di archiviazione dei dati con il valore di tali dati e consente di progettare criteri per ridurre lo spazio di archiviazione conservando i dati utilizzati di frequente.