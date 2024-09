IBM Content Collector for File Systems ti permette di controllare i documenti condivisi sulla rete, fornendo strumenti che archiviano e gestiscono vari tipi di file durante il loro intero ciclo di vita. Il software può essere configurato per acquisire automaticamente i documenti non appena vengono inseriti in una posizione monitorata di condivisione file, oppure può archiviare i contenuti esistenti in base al periodo di creazione, alle dimensioni del file o ad altri criteri.