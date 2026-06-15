Vai oltre Kafka con IBM Confluent

Crea con una piattaforma completa di data streaming per alimentare AI, analytics e applicazioni con dati in tempo reale, completi e affidabili

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Rendering grafico di uno stack tecnologico con dati strutturati e non con watsonx.data

Smetti di gestire Kafka.
Inizia a creare valore dallo streaming.

I dati frammentati rallentano l'adozione dell'AI

Le applicazioni e l'analytics AI-native rallentano quando il contesto arriva in ritardo, è incompleto o non è affidabile. Uno stack Apache Kafka auto-gestito, con integrazioni per l’elaborazione e la governance, lascia i dati frammentati tra sistemi diversi, costringe i team a lavorare con dati non aggiornati e riduce la fiducia nei dati stessi.

Il contesto in tempo reale potenzia la prontezza dell'AI

IBM® Confluent offre ai team una piattaforma di data streaming. Collega ogni fonte, arricchisci i dati in movimento e fornisci un contesto affidabile e in tempo reale con funzionalità integrate, così che i team possano concentrarsi sullo sviluppo delle funzionalità invece che sulla gestione dell’infrastruttura.

Vista di quattro persone impegnate in una sessione di brainstorming Design Thinking, attorno a due grandi lavagne bianche piene di post-it colorati e idee scritte a mano.

IBM Confluent in azione

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Benefici

Migra Kafka senza tempi di inattività

La combinazione unica di strumenti, supporto ed ecosistemi offerta da IBM Confluent consente un processo completamente automatizzato di discovery, provisioning, migrazione dei dati e migrazione dei client, riducendo le tempistiche e minimizzando i rischi.
Accedi e arricchisci i dati da ogni sistema

Connetti qualsiasi fonte di dati in pochi minuti grazie a connettori preconfigurati e completamente gestiti, ed elabora i dati in tempo reale tramite l'elaborazione nativa dei flussi di dati. Sostituisci i backlog di integrazione con flussi riutilizzabili per alimentare analytics, AI, applicazioni e workflow operativi, partendo da un'unica fonte affidabile di dati.
Unifica Kafka tra gli ambienti

Un'architettura basata su un'unica piattaforma garantisce funzionalità coerenti, governance uniforme e un unico modello operativo in tutti gli ambienti. IBM Confluent Unified Stream Manager fornisce un control plane unificato tra le implementazioni.
Elimina i costi nascosti della complessità tecnica

Automatizza scalabilità, aggiornamenti e bilanciamento con una piattaforma completamente gestita che garantisce SLA di tempo di attività del 99,99%. Questo contribuisce a ridurre il lavoro manuale legato alla gestione delle partizioni, ai riavvii progressivi dei sistemi e alla risposta agli incidenti.
Casi d'uso correlati
File di rack di server pieni di hardware e fitti fasci di cavi di rete rossi, blu e neri in un data center
Replica ibrida e multicloud

Replica i dati tra cloud diversi (Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud) e ambienti on-premise per garantire disaster recovery e disponibilità globale, senza aumentare la complessità operativa.

 Maggiori informazioni
Illustrazione di un nastro che si intreccia con pin bianchi su uno sfondo grigio. Il nastro passa da un colore blu intenso al viola.
Customer 360 e personalizzazione

Unifica i dati dei clienti in tempo reale (come clickstream, transazioni e informazioni CRM) per offrire raccomandazioni altamente personalizzate, proporre offerte più pertinenti e aumentare i tassi di conversione.

 Maggiori informazioni
Donna seduta su un treno che guarda il telefono
Rilevamento delle frodi in tempo reale

Elabora flussi ad alta intensità con latenza di millisecondi per rilevare e bloccare le minacce quasi in tempo reale, eliminare i ritardi dei processi batch e proteggere ricavi e fiducia.

 Maggiori informazioni

Risorse

Come McAfee ha modernizzato la sua architettura con IBM Confluent
Come il data streaming in tempo reale può offrire un vantaggio competitivo
I 6 principali motivi per cui i progetti Apache Kafka falliscono
I 10 principali casi d'uso per iniziare con il data streaming
I team competenti gestiscono Kafka. I team efficienti usano IBM Confluent.
Fasi successive

Con IBM Confluent puoi creare una piattaforma dati intelligente per l’agentic AI, in grado di fornire dati affidabili tra ambienti, applicazioni e API.

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