Le applicazioni e l'analytics AI-native rallentano quando il contesto arriva in ritardo, è incompleto o non è affidabile. Uno stack Apache Kafka auto-gestito, con integrazioni per l’elaborazione e la governance, lascia i dati frammentati tra sistemi diversi, costringe i team a lavorare con dati non aggiornati e riduce la fiducia nei dati stessi.