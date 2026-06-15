Crea con una piattaforma completa di data streaming per alimentare AI, analytics e applicazioni con dati in tempo reale, completi e affidabili
Le applicazioni e l'analytics AI-native rallentano quando il contesto arriva in ritardo, è incompleto o non è affidabile. Uno stack Apache Kafka auto-gestito, con integrazioni per l’elaborazione e la governance, lascia i dati frammentati tra sistemi diversi, costringe i team a lavorare con dati non aggiornati e riduce la fiducia nei dati stessi.
IBM® Confluent offre ai team una piattaforma di data streaming. Collega ogni fonte, arricchisci i dati in movimento e fornisci un contesto affidabile e in tempo reale con funzionalità integrate, così che i team possano concentrarsi sullo sviluppo delle funzionalità invece che sulla gestione dell’infrastruttura.
Scopri come IBM semplifica il data streaming. Non è richiesta alcuna registrazione.
La combinazione unica di strumenti, supporto ed ecosistemi offerta da IBM Confluent consente un processo completamente automatizzato di discovery, provisioning, migrazione dei dati e migrazione dei client, riducendo le tempistiche e minimizzando i rischi.
Connetti qualsiasi fonte di dati in pochi minuti grazie a connettori preconfigurati e completamente gestiti, ed elabora i dati in tempo reale tramite l'elaborazione nativa dei flussi di dati. Sostituisci i backlog di integrazione con flussi riutilizzabili per alimentare analytics, AI, applicazioni e workflow operativi, partendo da un'unica fonte affidabile di dati.
Un'architettura basata su un'unica piattaforma garantisce funzionalità coerenti, governance uniforme e un unico modello operativo in tutti gli ambienti. IBM Confluent Unified Stream Manager fornisce un control plane unificato tra le implementazioni.
Automatizza scalabilità, aggiornamenti e bilanciamento con una piattaforma completamente gestita che garantisce SLA di tempo di attività del 99,99%. Questo contribuisce a ridurre il lavoro manuale legato alla gestione delle partizioni, ai riavvii progressivi dei sistemi e alla risposta agli incidenti.
Replica i dati tra cloud diversi (Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud) e ambienti on-premise per garantire disaster recovery e disponibilità globale, senza aumentare la complessità operativa.
Unifica i dati dei clienti in tempo reale (come clickstream, transazioni e informazioni CRM) per offrire raccomandazioni altamente personalizzate, proporre offerte più pertinenti e aumentare i tassi di conversione.
Elabora flussi ad alta intensità con latenza di millisecondi per rilevare e bloccare le minacce quasi in tempo reale, eliminare i ritardi dei processi batch e proteggere ricavi e fiducia.