Webinar on demand

Unisciti a Sophia Jiang, Senior Product Marketing Manager di IBM Confluent, mentre conversa con Rupin Kakkar, Director - Cloud Architecture Leader, Consumer Platform Engineering di McAfee, azienda leader nella cybersecurity basata su AI che offre una protezione digitale completa per individui e famiglie.

In questo webinar della durata di un’ora, analizzeranno perché McAfee ha scelto IBM Confluent, condivideranno insegnamenti chiave e best practice e presenteranno una demo su come creare pipeline di dati in streaming verso sistemi analitici e operativi su IBM Confluent Cloud. Scoprirai come il team di Rupin utilizza la telemetria per supportare l'analytics aziendale in tempo reale e migliorare l'esperienza dei clienti. Spiegherà come McAfee ha modernizzato la propria architettura passando a un’architettura cloud-native distribuita basata su microservizi e supportata da Kafka. Racconterà inoltre come McAfee è passata da Kafka open source a IBM Confluent Cloud, ottenendo un aumento della resilienza fino a 10 volte.

Non perdere questa opportunità per vedere una demo live e ascoltare un esperto del settore su come pianificare ed eseguire con successo una migrazione da on-premise al cloud.

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