IBM® Confidential Computing Platform

La garanzia operativa aiuta ad assicurare che le operazioni condotte dai fornitori di servizi e da altri siano conformi e non compromettano intenzionalmente o involontariamente la sicurezza. La sicurezza si basa su misure operative, che sono violabili e comportano la necessità di fiducia.

La garanzia tecnica aiuta ad assicurare che le caratteristiche di sicurezza siano radicate nella tecnologia e accessi o modifiche non autorizzati siano tecnicamente impossibili. Questo aiuta a garantire che i dati siano sempre protetti, senza la necessità di fidarsi del fatto che delle persone od organizzazioni non utilizzino l'accesso privilegiato in caso di attacchi interni o esterni.