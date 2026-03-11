Proteggi i tuoi dati con IBM Z, LinuxONE SEL e un'avanzata tecnologia di confidential computing
La piattaforma di confidential computing di IBM utilizza la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux che include caratteristiche hardware e firmware come crittografia della memoria, contratti criptati e un ultravisor per creare ambienti isolati e sicuri per i workload.
IBM Confidential Computing protegge le tue applicazioni e i tuoi dati durante tutto il loro ciclo di vita. Grazie al confidential computing e al controllo con chiave crittografata, conservi tutta l'autorità, garantendo che i dati rimangano protetti quando inattivi, in transito e in uso.
Assicurati una protezione granulare per i workload con IBM® Secure Execution for Linux. Ottieni la garanzia tecnica con isolamento a livello di container e prove zero-knowledge per una maggiore fiducia.
Applica le policy con contratti crittografati. Assegna ruoli e privilegi in modo sicuro utilizzando i principi zero-trust per mantenere una rigida separazione dei compiti tra gli utenti.
Proteggi i dati memorizzati con una root of trust basata su hardware. L'HSM certificato FIPS 140-2 Level 4 di IBM fornisce il più alto livello di sicurezza per la crittografia cloud del settore.
Assicurati che vengano implementati solo workload verificati. Ogni build genera un record di attestazione firmato, consentendo una convalida indipendente senza dover ricorrere a servizi esterni.
Verifica i workload e le immagini dei container con una prova di integrità firmata. I registri delle attestazioni confermano l'autenticità senza dover richiedere servizi fiduciari di terze parti.
Esplora le FAQ sul confidential computing su IBM.
IBM Confidential Computing Platform è una suite di servizi progettata per fornire un ambiente ricco di sicurezza per dati e applicazioni mission-critical in implementazioni cloud ibride, utilizzando capacità di calcolo confidenziale su IBM Z o LinuxONE.
Il termine Confidential Computing si riferisce alla protezione dei dati in uso eseguendo calcoli in un Trusted Execution Environment (TEE) attestato e basato su hardware, garantendo che i dati siano crittografati e isolati durante l'elaborazione. IBM Confidential Computing Platform utilizza questo concetto per proteggere i workload mission-critical e i dati sensibili.
La garanzia operativa aiuta ad assicurare che le operazioni condotte dai fornitori di servizi e da altri siano conformi e non compromettano intenzionalmente o involontariamente la sicurezza. La sicurezza si basa su misure operative, che sono violabili e comportano la necessità di fiducia.
La garanzia tecnica aiuta ad assicurare che le caratteristiche di sicurezza siano radicate nella tecnologia e accessi o modifiche non autorizzati siano tecnicamente impossibili. Questo aiuta a garantire che i dati siano sempre protetti, senza la necessità di fidarsi del fatto che delle persone od organizzazioni non utilizzino l'accesso privilegiato in caso di attacchi interni o esterni.
La Hyper Protect Platform impiega la tecnologia IBM® Secure Execution for Linux comprensiva di caratteristiche hardware e firmware come crittografia della memoria, contratti crittografati e un ultravisor per creare ambienti isolati e sicuri per i workload.