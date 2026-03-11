IBM Confidential Computing Container Runtime

Crea, implementa e gestisci in sicurezza workload Linux con dati sensibili su IBM Z e LinuxONE utilizzando la tecnologia confidential computing

IBM Hyper Protect Virtual Server è ora IBM Confidential Computing Container Runtime 
Proteggi i workload Linux critici

IBM Confidential Computing Container Runtime offre un ambiente di confidential computing che protegge i workload sensibili Linux da minacce interne ed esterne, sfruttando IBM® Secure Execution for Linux. Disponibile on-premise, IBM Confidential Computing Container Runtime supporta un'implementazione ad alto livello di sicurezza, un controllo degli accessi affidabile e operazioni senza interruzioni.

Creato con la sicurezza end-to-end

Gli sviluppatori possono creare applicazioni in un ambiente di esecuzione affidabile che mantiene i dati sensibili sempre crittografati e isolati.
Implementa in assoluta sicurezza

Gli amministratori possono convalidare l'origine e l'integrità delle applicazioni utilizzando contratti e attestazioni crittografati per implementazioni sicure e zero-trust.
Gestisci i dati sensibili in tutta sicurezza

I team addetti alle operazioni possono gestire i workload senza accedere ai dati sensibili, riducendo il rischio di insider e garantendo la privacy dei dati.
Operare on-premise

Esegui workload protetti con politiche di sicurezza coerenti e supporto al container registry.

Caratteristiche

Proteggi gli asset digitali con un hosting sicuro

Questo ambiente a prova di manomissione è progettato per eseguire workload di asset digitali (come gestione principale, contratti intelligenti, wallet e nodi blockchain) con elevati livelli di sicurezza.

Come l'infrastruttura sottostante per la IBM® Digital Assets Platform, questo ambiente offre crittografia e isolamento basato su hardware e che mantengono i dati sensibili privati e protetti, anche da insider o amministratori di sistema. Questa protezione integrata aiuta i responsabili e gli emittenti a operare in tutta sicurezza in ambienti regolamentati. 

Sfrutta l'infrastruttura e i registri comuni

Porta i tuoi registri di container affidabili come IBM Cloud Container Registry, Docker Hub o altri ancora. Semplifica lo sviluppo e la CI/CD mantenendo al contempo la riservatezza dei metadati dell'applicazione e dell'ambiente in ambienti di esecuzione affidabili.

Crittografa i dati a riposo con chiavi esclusive TEE

Proteggi i dati a livello di disco con Linux Unified Key Setup utilizzando passphrase di crittografia generate esclusivamente all'interno del Trusted Execution Environment (TEE). In questo modo i dati rimangono protetti anche se le immagini del disco vengono copiate o compromesse al di fuori dell'ambiente protetto.

Collaborazione multiparte sicura con implementazione attestata

Consenti a sviluppatori, amministratori e operatori di collaborare in modo sicuro utilizzando contratti crittografati che mantengono privato ogni contributo. I dati e il codice sono protetti, anche da altri collaboratori.

Basato su principi zero-trust, questo approccio separa le mansioni e l'accesso garantendo al contempo l'integrità dell'implementazione. Un revisore può verificare lo stato finale attraverso un attestato firmato e crittografato, garantendo la sicurezza senza esporre i dati sensibili.

Risorse

Impostazioni di configurazione software, hardware e di sistema

Comprendi i requisiti hardware e software necessari per configurare IBM Confidential Computing Container.
IBM Confidential Computing con SUSE Linux Enterprise Base Container Images

Implementa un workload creato con SUSE Linux Enterprise Base Container Images in un ambiente di confidential computing ibrido riservato utilizzando IBM Confidential Computing Container Runtime.

Proteggi i tuoi workload critici con IBM Confidential Computing Platform

Esplora le best practice di implementazione e le guide per iniziare a utilizzare la piattaforma IBM Confidential Computing su IBM Z e LinuxONE.

Prodotti correlati

Scopri altri prodotti nel portfolio confidential computing di IBM.
Esplora la soluzione di cold storage di IBM

Progettato per affrontare le limitazioni delle attuali offerte di cold storage per asset digitali. Disponibile su IBM Z o IBM LinuxONE.

IBM Confidential Computing for Red Hat Confidential computing

Proteggi i dati sensibili dallo sviluppo alla distribuzione e durante tutto il loro utilizzo in un'applicazione con IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
Fasi successive

Scopri come IBM Confidential Computing Container Runtime crea, implementa e gestisce in modo sicuro workload Linux con dati sensibili su IBM Z e LinuxONE utilizzando la tecnologia confidential computing.

