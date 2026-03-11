IBM Confidential Computing Container Runtime

Questo ambiente a prova di manomissione è progettato per eseguire workload di asset digitali (come gestione principale, contratti intelligenti, wallet e nodi blockchain) con elevati livelli di sicurezza.

Come l'infrastruttura sottostante per la IBM® Digital Assets Platform, questo ambiente offre crittografia e isolamento basato su hardware e che mantengono i dati sensibili privati e protetti, anche da insider o amministratori di sistema. Questa protezione integrata aiuta i responsabili e gli emittenti a operare in tutta sicurezza in ambienti regolamentati.