Crea, implementa e gestisci in sicurezza workload Linux con dati sensibili su IBM Z e LinuxONE utilizzando la tecnologia confidential computing
IBM Confidential Computing Container Runtime offre un ambiente di confidential computing che protegge i workload sensibili Linux da minacce interne ed esterne, sfruttando IBM® Secure Execution for Linux. Disponibile on-premise, IBM Confidential Computing Container Runtime supporta un'implementazione ad alto livello di sicurezza, un controllo degli accessi affidabile e operazioni senza interruzioni.
Gli sviluppatori possono creare applicazioni in un ambiente di esecuzione affidabile che mantiene i dati sensibili sempre crittografati e isolati.
Gli amministratori possono convalidare l'origine e l'integrità delle applicazioni utilizzando contratti e attestazioni crittografati per implementazioni sicure e zero-trust.
I team addetti alle operazioni possono gestire i workload senza accedere ai dati sensibili, riducendo il rischio di insider e garantendo la privacy dei dati.
Esegui workload protetti con politiche di sicurezza coerenti e supporto al container registry.
Comprendi i requisiti hardware e software necessari per configurare IBM Confidential Computing Container.
Implementa un workload creato con SUSE Linux Enterprise Base Container Images in un ambiente di confidential computing ibrido riservato utilizzando IBM Confidential Computing Container Runtime.
Progettato per affrontare le limitazioni delle attuali offerte di cold storage per asset digitali. Disponibile su IBM Z o IBM LinuxONE.
Proteggi i dati sensibili dallo sviluppo alla distribuzione e durante tutto il loro utilizzo in un'applicazione con IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
