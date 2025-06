IBM Hyper Protect per l'ecosistema Red Hat

Presentiamo IBM® Hyper Protect Container Runtime (HPCR) for Red Hat® Virtualization Solutions e Hyper Protect Confidential Containers (HPCC) for Red Hat® OpenShift®. Questi due prodotti proteggono efficacemente i dati sensibili dallo sviluppo all'implementazione e per l'intero loro utilizzo all'interno di un'applicazione. Insieme creano una base di confidential computing costituita da elementi hardware per proteggere i workload negli ambienti ibridi.