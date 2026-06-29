IBM Concert Network Observability

L'observability proattiva fornisce insight in tempo reale per mantenere la tua rete un passo avanti ed evitare costose interruzioni

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Rendering 3D di lenti di vetro allineate in fila

Meno complessità, meno strumenti

IBM Concert Network Observability aiuta i team a orientarsi in ambienti distribuiti dinamici e a ridurre la complessità di hybrid cloud. Unifica i dati di rete, riduce la proliferazione degli strumenti e accelera la risoluzione dei problemi grazie a insight e integrazione basati sull'AI.
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Observability full-stack su rete, applicazioni e AI
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Individua e correggi i problemi rapidamente

Mappa il traffico tra app e dispositivi

Con l'analisi del flusso, puoi raccogliere e analizzare i dati NetFlow e di telemetria per mappare il traffico verso le applicazioni e i dispositivi sottostanti. Correlando i dati di flusso con metriche in tempo reale, i team possono rilevare le anomalie e identificare la causa principale in ambienti ibridi multi-fornitore, il tutto da un'unica piattaforma.

Dashboard di ottimizzazione dei costi del cloud che mostra i fornitori, le tendenze dei workload e i grafici ad anello per investimenti, risparmi ed efficienza.

Accelera l'analisi delle cause principali

Riunisci risultati sintetici, metriche di rete hop-by-hop e tracce delle applicazioni in un'unica vista per analizzare le interruzioni con un contesto più completo. Quando si verificano rallentamenti, i team vedono le metriche delle app, i percorsi di rete e i tempi sintetici, distinguendo rapidamente tra regressioni del codice, errori delle API, routing errati, problemi dell'ISP e degrado dell'infrastruttura.

Schermata del dashboard di IBM Concert Optimize Data Center

Monitora continuamente lo stato di salute delle infrastrutture

Esegui test sintetici continui per convalidare lo stato di salute dell'infrastruttura. Con il monitoraggio unificato dei dati APM e NPM, i team ottengono una visibilità end-to-end su percorsi degli utenti, applicazioni e percorsi di rete. Questa visione più ampia li aiuta a individuare prima i guasti, accelerando l'identificazione della causa principale negli ambienti ibridi.

Maggiori informazioni
Schermata del monitoring dashboard dello stato di salute dell'infrastruttura IBM Concert Optimize

Testa le prestazioni della rete hybrid cloud

Testa continuamente le prestazioni della rete da sito a sito con agenti automatizzati che misurano latenza, jitter, perdita di pacchetti e velocità effettiva. Questi dati aiutano i team a confrontare filiali, data center e punti di ingresso nel cloud in modo da rilevare percorsi degradati, anomalie di routing e problemi a livello di dispositivo prima che interrompano l'erogazione del servizio.

Schermata del dashboard di test delle prestazioni di IBM SevOne SaaS

Benefici

Observability unificata della rete

Riunisci i dati di flusso, telemetria e applicazione tra ambienti ibridi per eliminare la proliferazione di strumenti e ottenere visibilità consapevole delle applicazioni e in tempo reale sulle prestazioni di reti, dispositivi e servizi.
Informazioni in tempo reale

Converti i dati del flusso di rete relativi alla larghezza di banda, al traffico delle applicazioni e ai comportamenti dell'infrastruttura in informazioni approfondite per una migliore pianificazione della capacità e dell'efficienza operativa.
Raccolta NetFlow scalabile

Scala la raccolta di dati NetFlow con un ampio supporto per i formati di flusso pubblici standard di settore come v5/v9/v10 e IPFIX.
Rilevamento delle anomalie
Rileva picchi e brevi aumenti di attività che possono compromettere le prestazioni e mettere in luce problemi che altri strumenti potrebbero trascurare. Con politiche e soglie in atto, i team possono essere avvisati quando le applicazioni consumano una larghezza di banda eccessiva.
Observability app-aware
Visualizza le prestazioni della rete nel contesto delle applicazioni, con visibilità tra le applicazioni e l'infrastruttura di supporto. L'observability con consapevolezza dell'applicazione rende più facile identificare i problemi e migliorare le prestazioni.
Garanzia proattiva delle prestazioni
Convalida continuamente lo stato di salute dell'infrastruttura con test sintetici. Rileva le anomalie prima che abbiano un impatto sugli utenti e aiuta a garantire prestazioni coerenti su applicazioni, reti ed esperienze digitali.
Fasi successive

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