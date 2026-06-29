L'observability proattiva fornisce insight in tempo reale per mantenere la tua rete un passo avanti ed evitare costose interruzioni
IBM Concert Network Observability aiuta i team a orientarsi in ambienti distribuiti dinamici e a ridurre la complessità di hybrid cloud. Unifica i dati di rete, riduce la proliferazione degli strumenti e accelera la risoluzione dei problemi grazie a insight e integrazione basati sull'AI.
Con l'analisi del flusso, puoi raccogliere e analizzare i dati NetFlow e di telemetria per mappare il traffico verso le applicazioni e i dispositivi sottostanti. Correlando i dati di flusso con metriche in tempo reale, i team possono rilevare le anomalie e identificare la causa principale in ambienti ibridi multi-fornitore, il tutto da un'unica piattaforma.
Riunisci risultati sintetici, metriche di rete hop-by-hop e tracce delle applicazioni in un'unica vista per analizzare le interruzioni con un contesto più completo. Quando si verificano rallentamenti, i team vedono le metriche delle app, i percorsi di rete e i tempi sintetici, distinguendo rapidamente tra regressioni del codice, errori delle API, routing errati, problemi dell'ISP e degrado dell'infrastruttura.
Esegui test sintetici continui per convalidare lo stato di salute dell'infrastruttura. Con il monitoraggio unificato dei dati APM e NPM, i team ottengono una visibilità end-to-end su percorsi degli utenti, applicazioni e percorsi di rete. Questa visione più ampia li aiuta a individuare prima i guasti, accelerando l'identificazione della causa principale negli ambienti ibridi.
Testa continuamente le prestazioni della rete da sito a sito con agenti automatizzati che misurano latenza, jitter, perdita di pacchetti e velocità effettiva. Questi dati aiutano i team a confrontare filiali, data center e punti di ingresso nel cloud in modo da rilevare percorsi degradati, anomalie di routing e problemi a livello di dispositivo prima che interrompano l'erogazione del servizio.
Riunisci i dati di flusso, telemetria e applicazione tra ambienti ibridi per eliminare la proliferazione di strumenti e ottenere visibilità consapevole delle applicazioni e in tempo reale sulle prestazioni di reti, dispositivi e servizi.
Converti i dati del flusso di rete relativi alla larghezza di banda, al traffico delle applicazioni e ai comportamenti dell'infrastruttura in informazioni approfondite per una migliore pianificazione della capacità e dell'efficienza operativa.
Scala la raccolta di dati NetFlow con un ampio supporto per i formati di flusso pubblici standard di settore come v5/v9/v10 e IPFIX.