Con l'analisi del flusso, puoi raccogliere e analizzare i dati NetFlow e di telemetria per mappare il traffico verso le applicazioni e i dispositivi sottostanti. Correlando i dati di flusso con metriche in tempo reale, i team possono rilevare le anomalie e identificare la causa principale in ambienti ibridi multi-fornitore, il tutto da un'unica piattaforma.